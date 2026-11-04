Синьо цунами или червен отлив: Как се стигна до победа на демократите в САЩ? Обяснява Никола Бушняков (ВИДЕО)

Републиканските избиратели поради много причини не подкрепиха кандидатите на партията си. Една от причините са така неизпълнените предизборни обещания на Тръмп, който дойде на власт със заявката, че Америка ще бъде на първо място, което виждаме, че не се случва.

Това обясни Никола Бушняков, председател на сдружение "Консерваторъ", в предаването "Студио Actualno", във връзка с междинните избори за Конгрес в САЩ, които ще определят политическия баланс във Вашингтон през следващите две години.

Демократичните кандидати спечелиха в райони, отдавна считани за републикански крепости, като превзеха места в Сената в Северна Каролина и дори в Южна Каролина (щата на покойния сенатор Линдзи Греъм), завоюваха и други постове, например този на губернатор на Джорджия, които републиканците държаха от десетилетия.

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"Тръмп с неговия авторитарен тип на управление, често налага кандидати по места, които са близки до него, но американските избиратели и републиканецът, не харесват този начин. Той иска сам да избира кандидатите си на предварителни избори, сам да ги посочва, и ако направим един паралел, всъщност основната причина демократите да загубят президентските избори преди 2 години, е че техният кандидат не беше демократично посочен", обясни Бушняков.

Един от основните проблеми пред републиканците е необходимостта да намерят баланс между традиционните американски ценности и променящата се демографска и културна среда в страната.

Бушняков призна, че Съединените щати са държава, изградена от мигранти, но и подчерта, че значителна част от хората, положили основите на американското общество, са били религиозни и са изповядвали изключително стриктни морални принципи.

Според него днес консервативните американци се изправят пред противоречие. От една страна, те наблюдават големи миграционни потоци от общества с различна култура, традиции и ценностна система. Част от тези мигранти, според оценката му, не са мотивирани непременно от симпатия към САЩ, а по-скоро от възможността да се възползват от икономическите и социалните предимства на страната.

От друга страна, самата американска политика през последните години е претърпяла значителна промяна в публичното си представяне. Бушняков посочва като пример дори официалната страница на Белия дом във Facebook, която според него е била превърната в своеобразен политически маскарад.

Това поставя пред партията важен стратегически въпрос: дали ще продължи да бъде идентифицирана основно с личността и поведението на Тръмп, или ще потърси по-устойчива политическа основа в традиционните консервативни принципи.

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