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Откриха мъртъв министъра на икономиката на Бавария

04 ноември 2026, 23:46 часа 1215 прочитания 0 коментара
Снимка: Gettyimages.com
Откриха мъртъв министъра на икономиката на Бавария

Баварският министър на икономиката Хуберт Айвангер е бил намерен мъртъв в берлински хотел. Според Bild, 55-годишният политик пропуснал откриването на офиса на неговата партия в Берлин, след като се почувствал зле. Тялото му било открито в хотел в квартал Митте на Берлин.

Bild съобщава, че източници в баварското правителство и берлинската полиция са потвърдили смъртта на Айвангер. Причината за смъртта остава неизвестна.

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Германия министър Бавария открито тяло мъртъв
Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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