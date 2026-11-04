Откриха мъртъв министъра на икономиката на Бавария

Баварският министър на икономиката Хуберт Айвангер е бил намерен мъртъв в берлински хотел. Според Bild, 55-годишният политик пропуснал откриването на офиса на неговата партия в Берлин, след като се почувствал зле. Тялото му било открито в хотел в квартал Митте на Берлин.
🚨 🇩🇪 BREAKING: Bavaria’s Economy Minister Hubert Aiwanger found dead in Berlin hotel According to Bild, the 55-year-old politician missed the opening of his party’s Berlin office after reportedly feeling unwell. His body was discovered at a hotel in Berlin’s Mitte district. Bild reports that sources in the Bavarian government and Berlin police have confirmed Aiwanger’s death. The cause of death remains unknown.— NEXTA (@nexta_tv) November 4, 2026
Bild съобщава, че източници в баварското правителство и берлинската полиция са потвърдили смъртта на Айвангер. Причината за смъртта остава неизвестна.