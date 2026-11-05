CNN: Тръмп загуби Конгреса, но Украйна все още не може да си позволи да празнува

Резултатите от междинните избори в САЩ биха могли да имат сериозни последици не само за американската вътрешна политика, но и за международните отношения. По-специално, отслабването на позицията на президента Доналд Тръмп би могло да повлияе на подхода му към войната на Русия срещу Украйна, съобщава CNN. Както отбелязват авторите на публикацията, в продължение на близо две години Тръмп преосмисля установените принципи на американската външна политика, създавайки несигурност както сред съюзниците на Вашингтон, така и сред неговите противници. Сега те се опитват да разберат дали изборният неуспех на президента ще го принуди да направи компромис или, обратно, ще го направи по-решителен в прокарването на собствения си дневен ред.

„Демократите ще получат нови инструменти за противодействие на Тръмп. Но той все още има значителна свобода на действие в чужбина“, отбелязват журналистите.

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Според авторите, Киев на практика е започнал подготовката за периода след Тръмп още преди обявяването на резултатите от изборите. Отношенията на Володимир Зеленски с американския президент се влошиха значително през последните месеци: Тръмп поиска смяна на украинския лидер, промотира енергийни сделки, благоприятни за Русия, и възпрепятства достъпа на Украйна до американски технологии и разузнавателна информация. Следователно поражението на Тръмп изглежда е подарък за Киев.

„С разсъмване в сряда официалните коментари от Киев бяха оскъдни. Зеленски, вероятно наслаждавайки се на меметата за себе си, седеше с бира и пуканки пред телевизионен репортаж за междинните избори в САЩ, които свършиха работата вместо него“, пише CNN.

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Отслабващата позиция на Тръмп обаче не гарантира подобряване на ситуацията в Украйна. Киев остава принуден да си партнира с Белия дом по отношение на военното сътрудничество. Освен това журналистите спекулират, че Владимир Путин може да се опита да се възползва максимално от оставащото време до края на президентския мандат на Тръмп, за да постигне военен успех в Украйна.

Според авторите, руският лидер може би разчита на факта, че след промяната в политическата ситуация в САЩ, особено в навечерието на изборите през 2028 г., политиката на републиканците отново ще се насочи към традиционна подкрепа за Украйна. Следователно, Москва може би се опитва да постигне целите си, докато влиянието на Тръмп остава значително.

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Демократическата партия спечели убедителна победа на междинните избори за Конгреса на САЩ, поемайки контрола над двете камари и извоювайки републиканското мнозинство. Този успех се дължи на кампания, фокусирана върху корупцията, покачващите се цени и критиките към политиките на Доналд Тръмп, както и на значителна подкрепа на избирателите в конкурентни райони и сред латиноамериканското население.