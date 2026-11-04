"Преговорите трябва да напредват с пълна сила": Зеленски се чу по телефона със Стив Уиткоф и Джаред Къшнър

Украинският президент Володимир Зеленски проведе телефонен разговор със специалните пратеници на САЩ Стив Уиткоф и Джаред Къшнер в навечерието на тристранната среща между Русия, Украйна и САЩ, която ще се състои в Абу Даби идната седмица във вторник и сряда. Това съобщи самият Зеленски в публикация във "Фейсбук".

"Току-що проведохме много подробен разговор, продължил час и половина, със Стив Уиткоф и Джаред Къшнер. Подготвяме се за тристранната среща на ниво екипи между Украйна, САЩ и Русия, която ще се състои след по-малко от седмица", заяви Зеленски.

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Украинският президент определи като съдържателна проведената днес в Брюксел среща с участието на украински и американски екип, представители на Европейския съюз (ЕС), Франция, Обединеното кралство, Германия, НАТО, Световната банка и световната бизнес общност, посветена на следвоенното възстановяване на Украйна.

Според Зеленски утре в Брюксел ще се състои още една среща, посветена на гаранциите за сигурност на Украйна. "Преговорите трябва да напредват с пълна сила, за да се сложи край на тази война възможно най-бързо. Украйна е готова да предприеме необходимите стъпки. Нашите предложения са ясни и ние ги предадохме на американската страна", добави той.

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Зеленски уточни също така, че противовъздушната отбрана остава ключов приоритет и темата е била обсъдена по време на разговора. Той припомни, че Украйна се нуждае от прехващачи за системите за противовъздушна отбрана "Пейтриът" и подчерта необходимостта от задълбочаване на сътрудничеството със САЩ по всички двустранни направления, по-специално в рамките на свързани с безпилотните летателни апарати.

"Украйна е благодарна на САЩ за подкрепата им за независимостта на Украйна, за нашия народ и за дипломатическите усилия. Няма алтернатива на мира, а гаранциите за сигурност след войната трябва да бъдат наистина непоклатими. Работим, за да постигнем това", заяви украинският президент.

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