Войната в Украйна:

"Преговорите трябва да напредват с пълна сила": Зеленски се чу по телефона със Стив Уиткоф и Джаред Къшнър

04 ноември 2026, 23:25 часа 1025 прочитания 0 коментара
Снимка: president.gov.ua
"Преговорите трябва да напредват с пълна сила": Зеленски се чу по телефона със Стив Уиткоф и Джаред Къшнър

Украинският президент Володимир Зеленски проведе телефонен разговор със специалните пратеници на САЩ Стив Уиткоф и Джаред Къшнер в навечерието на тристранната среща между Русия, Украйна и САЩ, която ще се състои в Абу Даби идната седмица във вторник и сряда. Това съобщи самият Зеленски в публикация във "Фейсбук". 

"Току-що проведохме много подробен разговор, продължил час и половина, със Стив Уиткоф и Джаред Къшнер. Подготвяме се за тристранната среща на ниво екипи между Украйна, САЩ и Русия, която ще се състои след по-малко от седмица", заяви Зеленски.

Още: Зеленски: Заради една грешка преди 26 години сега Русия руши сигурността в света

Украинският президент определи като съдържателна проведената днес в Брюксел среща с участието на украински и американски екип, представители на Европейския съюз (ЕС), Франция, Обединеното кралство, Германия, НАТО, Световната банка и световната бизнес общност, посветена на следвоенното възстановяване на Украйна. 

Според Зеленски утре в Брюксел ще се състои още една среща, посветена на гаранциите за сигурност на Украйна. "Преговорите трябва да напредват с пълна сила, за да се сложи край на тази война възможно най-бързо. Украйна е готова да предприеме необходимите стъпки. Нашите предложения са ясни и ние ги предадохме на американската страна", добави той.

Още: Само бандити и военни диктатори се чувстват комфортно така, докато не бъдат убити

Зеленски уточни също така, че противовъздушната отбрана остава ключов приоритет и темата е била обсъдена по време на разговора. Той припомни, че Украйна се нуждае от прехващачи за системите за противовъздушна отбрана "Пейтриът" и подчерта необходимостта от задълбочаване на сътрудничеството със САЩ по всички двустранни направления, по-специално в рамките на свързани с безпилотните летателни апарати. 

"Украйна е благодарна на САЩ за подкрепата им за независимостта на Украйна, за нашия народ и за дипломатическите усилия. Няма алтернатива на мира, а гаранциите за сигурност след войната трябва да бъдат наистина непоклатими. Работим, за да постигнем това", заяви украинският президент. 

Още: Зеленски награди Мелания Тръмп с орден "Княгиня Олга"

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Джаред Къшнър Володимир Зеленски война Украйна Стив Уиткоф
Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес