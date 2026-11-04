Панатинайкос - ЦСКА: Кога и къде да гледаме срещата на "армейците" в Лигата на конференциите

Рекордният шампион на България ЦСКА продължава европейското си участие с гостуване в Гърция, където ще се изправи срещу местния Панатинайкос в двубой от третия кръг на груповата фаза на Лигата на конференциите. В първия си мач през този сезон "армейците" се бориха достойно, но отстъпиха с 1:2 Монако у дома. След това те записаха равенство 2:2 с датския Нордселанд и сега ще се надяват на първи положителен резултат в южната ни съседка.

Панатинайкос - ЦСКА: Дата и начален час на мача от Лигата на конференциите

Отборът на ПАО пък започна кампанията си в Лигата на конференциите с победа с 2:1 над Борац Баня Лука. В следващия кръг гръцкият тим разгроми с 5:1 Кайрат Алмати. Интересното е, че по-рано през сезона българският шампион Левски елиминира и двата тима от квалификациите за влизане в Шампионска лига.

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Кога ще се изиграе ПАО - ЦСКА?

Двубоят между Панатинайкос и ЦСКА се очертава да бъде много оспорван. Той ще се изиграе в четвъртък, 5 ноември, на Олимпийския стадион в Атина. Началният час на срещата е 22:00 българско време. УЕФА назначи елитния шведски арбитър Мохамед Ал-Хаким за главен съдия на мача от третия кръг на груповата фаза на Лигата на конференциите.

По коя телевизия ще дават двубоя?

Срещата между "армейците" и "детелините" ще бъде пряко излъчена в българския телевизионен ефир. Каналът, който ще предава двубоя на живо, е bTV Action. Така българските привърженици ще могат да проследят представянето на ЦСКА в Гърция и опита им да постигнат първи положителен резултат в турнира през този сезон. Ако нямате възможност да гледате мача, то може да разберете развоя му след края на спортната секция на Actualno.com.