"Някой трябва да плати за загубата": Тръмп отстранява Пийт Хегсет от поста военен министър?

Бивши и настоящи служители на администрацията на американския президент Доналд Тръмп предполагат, че министърът на отбраната Пийт Хегсет може да бъде освободен от поста. Отстраняването му може да дойде в отговор на съкрушаващата загуба на републиканците на междинните избори, отчасти приписвани на войната с Иран, предава Fox News.

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Служител на Белия дом заяви, че резултатите от изборите „биха изглеждали много различно без Иранската война“ и предсказа, че Тръмп ще привлече Хегсет под отговорност. Друг бивш служител в администрацията потвърди, че Хегсет е с единия крак извън министерството, докато трети се съмнява, че той ще остане на поста до края на годината. Въпреки това Тръмп продължава да защитава Хегсет, като казва, че той върши „много добра работа“.

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CNN също твърди, че Пийт Хегсет вероятно ще се превърне в изкупителна жертва. Според изданието, Тръмп смята, че е бил заблуден относно войната с Иран и може да потърси да обвини висши служители след пораженията на републиканците на междинните избори. „Тръмп се чувства заблуден по отношение на войната с Иран — той беше заблуден“, каза един съветник. „И някой трябва да плати за това“, добави той.

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