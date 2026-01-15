Войната в Украйна:

Украйна използва успешно получена от Великобритания ПВО система (ВИДЕО)

За взрив в руския град Орск в Оренбургска област съобщават очевидци. В социалните мрежи се разпространяват видеа от експлозия, като по непотвърдена информация е ударена електрическа подстанция. Вследствие на удара, вероятно нанесен от украински дронове, е се е стигнало до изключване на тока в града. Причините се изясняват

Същевременно стана ясно, че Украйна е унищожила руски цели над своята територия, като за целта е използвана системата за противовъздушна отбрана „Рейвън“. Тя бе предоставена на Киев от Великобритания и явно вече е на въоръжение в украинската армия.

Преди дни стана ясно, че Великобритания е дарила на Украйна 13 системи за противовъздушна отбрана „Рейвън“ /RAVEN/ и два прототипа на системата GRAVEHAWK, разработена специално за Украйна. Това беше потвърдено от заместник-държавния секретар на Обединеното кралство по въпросите на отбраната Алистер Карнс, цитиран от UK Defence Journal. Според изданието, „Рейвън“ е специализирано решение за противовъздушна отбрана, разработено специално за Украйна и финансирано от Обединеното кралство. Като част от това решение, ракетата „въздух-въздух“ AIM-132 ASRAAM на Кралските военновъздушни сили е адаптирана за изстрелване от земята, което позволява бързо разполагане за противодействие на руски дронове, самолети и хеликоптери. Тази система за противовъздушна отбрана обаче има ограничени възможности за сваляне на крилати ракети. Обединеното кралство изтъкна тази система като пример за ускорени иновации, водени от изискванията на бойното поле.

