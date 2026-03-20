Украйна направи нещо рядко срещано - свали руски боен хеликоптер Ка-52 с FPV дрон (ВИДЕО)

Украинските въоръжени сили свалиха руски боен хеликоптер Ка-52 в близост до Покровск с помощта на FPV дрон (дрон с директно наблюдение от първо лице в реално време). Екипажът пък е бил довършен от безпилотния летателен апарат, похвалиха се с видео от 59-а бригада. Това бележи рядък случай на сваляне на хеликоптер с такъв тип дрон. Кадри показват как машината гори и от нея излиза гъст черен дим в полето, където е паднала след удара.

The Ukrainian 59th Brigade destroyed a Russian Ka-52 attack helicopter on the Pokrovsk axis using an FPV drone, marking a rare kill of a helicopter by using this type of drone. #Ukraine pic.twitter.com/wSKWuqbhQq — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) March 20, 2026

The downed Russian Ka-52 attack helicopter was filmed burning in a field after being struck, confirming the loss. #Ukraine https://t.co/TuDZNjsZIs pic.twitter.com/9zIQu6MwM0 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) March 20, 2026

Има и кадри от FPV камерата, заснели момента, в който руският хеликоптер Ка-52 е свален близо до Надиевка в Донецка област Екипажът е загинал след опит за евакуация заради допълнителни удари с дронове - ВИДЕО 18+.

Няколко украински и руски медии съобщиха за унищожаването на Ка-52 днес, 20 март. Съдейки по видеото от украинския оператор на дрона, той първоначално се е опитал да свали първи хеликоптер от цяла група, пропуснал е, но е уцелил втория. Самото видео беше публикувано от Силите за безпилотни системи на украинските въоръжени сили, потвърждавайки унищожаването.

Какво казват Z-каналите

Z-каналът Fighterbomber, поддържан от руски бивш военен пилот, пък заяви, че екипажът на сваления хеликоптер е в безопасност. След това обаче коригира публикацията си, премахвайки информацията за екипажа.

Друг руски военен пропагандист - Кирил Фьодоров - заяви, че хеликоптерът е направил „принудително кацане“.

Украинските канали впоследствие публикуваха видеоклипове от други FPV дронове, които довършват оцелелия екипаж на сваления Ka-52.

Какво се знае за Ка-52?

Ka-52 „Алигатор“ е разузнавателен и атакуващ хеликоптер от ново поколение, предназначен за унищожаване на бронирани превозни средства, личен състав и въздушни цели.