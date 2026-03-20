Пловдив оформя собствен модел на развитие на имотния пазар

Имотният пазар в Пловдив запазва висока активност и в началото на 2026 г., но според анализатори зад ръста на сделките стои структурна промяна в търсенето. Все по-ясно се очертава профилът на купувачи, за които водещ е изборът на жилище за реално обитаване, а не единствено с инвестиционна цел.

По данни на брокерски компании значителна част от сделките се реализират от домакинства с дългосрочен хоризонт, което променя и критериите при избор. Освен цената, все по-голямо значение придобиват фактори като среда, инфраструктура и качество на изпълнение. Това постепенно оформя Пловдив като пазар със собствена логика на развитие, различна от тази в столицата. Промяната е в пряка връзка с икономическата динамика в региона. Развитието на индустриалните зони, разширяването на IT и аутсорсинг сектора и ръстът на заетостта формират нов тип търсене от купувачи с устойчиви доходи и ориентация към дългосрочно ползване на имота.

Паралелно с това се наблюдава и обратна миграция към града. Част от домакинствата, насочили се към периферни зони през последните години, постепенно се връщат към Пловдив, като основните причини са свързани с ежедневната логистика и разходите по поддръжка на самостоятелни имоти. Това насочва интереса към жилища в по-добре организирана градска среда с достъп до инфраструктура и услуги.

Тези процеси оказват влияние и върху новото строителство. На пазара все по-ясно се открояват проекти, при които се търси баланс между плътност на застрояване и качество на средата, като зелените площи, контролираната среда и общите части се разглеждат като съществена част от жилищния продукт. Пловдив е сред градовете, в които тази трансформация се проявява най-ясно. Райони като „Отдих и култура“ и зоната около Гребната база концентрират интерес с по-добра градска среда и ново поколение жилищни комплекси. В този контекст се развиват и проекти като новостроящия се Iconica, ориентирани към купувачи с дългосрочен хоризонт и по-високи изисквания към средата.

На този фон на 28 март (събота) ще се проведе Ден на отворените врати на Iconica в търговския офис на Galaxy Investment Group в гр. Пловдив, бул. Свобода 65А. По време на събитието посетителите ще могат да се запознаят в детайл с концепцията на проекта, с етапите на неговото развитие и с актуалните възможности за покупка. Екипът ще представи наличностите и ще отговори на въпроси, свързани с характеристиките на комплекса и организацията на средата.

Iconica е пример за нов тип жилищен проект, при който фокусът е изместен от максимално използване на терена към качество на средата и дългосрочно обитаване. Устройственото решение е базирано на по-ниска плътност на застрояване и ясно структурирана композиция около вътрешен парк с площ 5 845 кв.м, който е основен елемент в организацията на комплекса, а не остатъчно пространство. Проектът комбинира контролирана вътрешна среда, ясно разграничени функционални зони и развитие на зелената система както на ниво терен, така и чрез озеленени покривни пространства и интеграция на растителност в архитектурата. Подобен подход отразява променящите се изисквания на пазара и очертава посоката, в която се развива новото жилищно строителство в по-високия сегмент.