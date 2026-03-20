Руски ветеран, завърнал се от фронта в Украйна, възропта, че местните власти в Новосибирска област възнамеряват да му изземат добитъка, закупен с обезщетението, получено за раняването му. Антон Долженко от село Чернокуря в Карасукски район на Новосибирска област е поредният ощетен от произвола на властите, които без да вземат проба от животните, ги конфискуват по предлог за епидемия и ги избиват. Той е записал видеообръщение на 15 март, в който се оплаква от действията на местната администрация.

Заради протеста му той е заплашен със съд, оплаква се Долженко пред информационния канал ASTRA. В селото му добитъкът се конфискува масово, но той е отказъл да го даде, настоявайки, че животните са здрави.

"Инкубационният период отдавна е преминал. Нямаме смъртни случаи на добитък, нито едно животно не е умряло, всички са живи, всички се хранят. Всички са абсолютно здрави", казва и сестра му.

Животните са ваксинирани, никой не им е правил тестове, няма потвърждение, че са болни, добавя Долженко. Той дори не може да посочи болестта, от която властите твърдят, че са болни животните му, тъй като те не предоставят тази информация под предлог, че е "класифицирана".

Масовото унищожаване на добитъка продължава вече няколко седмици в общо дотук шест области на Русия.

