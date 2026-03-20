На 86 години почина Чък Норис!

Легендарният актьор и майстор на бойните спортове Чък Норис почина на 86 години. Семейството на звездата от сериала "Уокър, тексаският рейнджър" сподели тъжната новина "с натежали сърца" в социалните мрежи, като обясни, че той е починал внезапно в четвъртък сутринта. "Макар че бихме искали да запазим обстоятелствата в тайна, моля, знайте, че той беше заобиколен от семейството си и си отиде в мир", се казва в изявлението. "За света той беше майстор по бойни изкуства, актьор и символ на сила. За нас той беше предаден съпруг, любящ баща и дядо, невероятен брат и сърцето на нашето семейство.", се казва още в изявлението.

Преди часове стана ясно, че Чък Норис е бил приет в болница. Норис е получил здравословен проблем и е бил приет в медицинско заведение в Хавай, предаде АФП, позовавайки се на сайта за знаменитости TMZ. Сайтът не уточнява обстоятелствата около заболяването, освен че то е настъпило "през последните 24 часа на остров Кауаи". От АФП са се свързали с екипа на Норис с молба за коментар, но са получили отказ. TMZ посочва, че въпреки всичко актьорът остава "в добро настроение".

Чък Норис - вечната легенда

Легендарният американски актьор през годините се превърна в нарицателно за непобедим герой със свръхчовешки способности. Филмите, в които той се снима през 70-те, 80-те, 90-те години на миналия век варират от умерено добри до понякога шокиращо посредствени, в които като правило той играе еднотипни герои. Въпреки това Чък Норис се превръща в истински феномен, за когото се споделят подвизи, доведени до абсурдност, както и в герой на много анекдоти, които може би го правят дори по-известен отколкото филмите му. Коментарите за него, в които той неизменно е представен в образа на нещо подобно на човек-армия, способен да направи възможно и невъзможното, продължават да циркулират в интернет години, след като спира да снима активно.

BREAKING: Chuck Norris, the actor and martial artist known for a string of hit action movies and the series "Walker, Texas Ranger," has died, according to his family. He was 86.



Read more: https://t.co/JcibAaNk2o pic.twitter.com/eCcHzoSkI6 — ABC News (@ABC) March 20, 2026

Всъщност самият Чък Норис редовно публикува шеги за своите предполагаеми свръхчовешки способности на сайта си или ги чете на глас в телевизионното си шоу. Иначе в обществен план в последните години Норис се застъпва за неограничено притежание на оръжие и като поддръжник на Доналд Тръмп, а в качеството си на колумнист за десния консервативен сайт World Net Daily той се превърна в рупор на ултраконсерваторите.

