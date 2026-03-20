Учени откриха четвърто агрегатно състояние на водата

Може би сте си мислили, че знаете всичко за водата. Според законите на физиката водата има само три агрегатни състояния: течност, лед и пара. Но това не е вярно. Дълбоко в дебрите на лаборатории и в недрата на далечни планети съществува четвърто агрегатно състояние на водата, пише KОPОNYEG. Това откритие на учените коренно пренаписва нашето разбиране за физиката.

Четвъртото агрегатно състояние на водата

„Когато екстремно налягане се комбинира с ултрависоки температури, се появява четвърто агрегатно състояние на водата, което не е нито течност, нито познатият твърд лед, а по-скоро уникално вещество, което се държи като метал“, се казва в статията.

Какво трябва да знаете за четвъртото агрегатно състояние на водата? При екстремни условия водата може едновременно да проявява свойствата на твърдо и течно вещество. В това състояние, наречено суперионен лед, водородните атоми се движат свободно в кристалната решетка на кислорода.

Тези уникални процеси протичат във вътрешността на гигантски планети като Нептун и Уран, обясняват авторите. Новото откритие би могло да помогне за разработването на нови видове батерии и устройства за съхранение на енергия.

Физиците вече идентифицират поне 18–20 различни фази на леда. Терминът „четвърто състояние на водата“ се използва най-често във връзка със суперионния лед. То представлява уникален преход между кристалната структура и плазмоподобното състояние на водата.

„Няма да намерите това вещество в хладилника си. Създаването му изисква налягане стотици хиляди пъти по-голямо от атмосферното налягане на Земята и температури от няколко хиляди градуса“, ​​отбелязва ресурсът.

В изследване, публикувано в списание Nature, учените са използвали лазерни ударни вълни, за да придадат на водата тази необичайна форма. Този лед провежда електричество, поведение, напълно необичайно за обикновения лед.

Отбелязва се, че суперионният лед вероятно е най-разпространената форма на вода в Слънчевата система. Той се намира във вътрешността на гигантските планети. Между другото, по този начин изследователите обясняват изместените магнитни полета на Нептун и Уран. Движението на тази вода в тях генерира самите магнитни линии, които озадачават астрономите от десетилетия.

„Водата в това състояние е черна, гореща и по-плътна от обикновената вода. Докато проверяваме прогнозата за времето и се наслаждаваме на пролетното слънце, ледът „гори“ под милиони тонове натиск върху съседни планети“, се казва в статията.

Сред фазите на водата има и така нареченият аморфен лед. Той се образува, когато водата се охлажда толкова бързо, че молекулите нямат време да образуват шестоъгълните кристали, които виждаме например в снежинките. Тази форма най-много наподобява стъклото.

