Ограничения на хърватските бензиностанции

Пристигна предупреждение за фермерите - действайте рационално със синия дизел, който е специално маркирано и субсидирано гориво в Хърватия за селското стопанство, предаде хърватската медия "Индекс". Петролните компании в съседните страни ограничават количеството гориво на покупка, а в Хърватия подобно правило е в сила само за фермерите и синия дизел. Единственото ограничение за синия дизел е 250 литра на покупка, обявиха от хърватските бензиностанции INA заявиха пред „Дневник“ по Нова телевизия.

Те обясниха, че доставките са стабилни, но въпреки това рибарите и земеделските производители твърдят, че не могат да си набавят.

Сеитбата е застрашена

Земеделската камара поиска реакцията на държавата, тъй като сеитбата е застрашена. Ако кризата се задълбочи, малките дистрибутори биха могли да спрат продажбите, защото работят с отрицателен марж.

„Например, един вече е затворен в Удбина, което означава, че не продава гориво. Повечето от останалите със сигурност няма да могат да оцелеят след месец-два“, каза пред Нова телевизия Мариян Подобник, президент на Асоциацията на малките дистрибутори.

Държавата тупа топката до понеделник

„В понеделник ще проведем още едно правителствено заседание и ще реагираме отново, за да ограничим максимално тази тенденция на покачване на цените на петрола, която би се преляла в покачване на цените на дериватите, за да защитим нашите граждани", заяви премиерът Андрей Пленкович.