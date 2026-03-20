Музикант от AC/DC неочаквано влезе в болница

Стиви Йънг, китарист на легендарната австралийска рок група AC/DC, е хоспитализиран в Буенос Айрес само няколко дни преди планираното му участие в града като част от световното турне "Power Up" на групата, съобщава Асошиейтед прес. Йънг, племенник на покойния основател на групата Малкълм Йънг, "не се е чувствал добре. Като предпазна мярка той беше приет в местна болница, където преминава пълна серия от изследвания", според изявление, публикувано в четвъртък от организатора на събитието.

Причините за състоянието на 69-годишния Йънг не се уточняват. "Стиви се чувства добре и е в добро настроение", заяви говорител. "Той с нетърпение очаква да излезе на сцената в понеделник."

Стиви Йънг, снимка: Getty Images

AC/DC трябва да изнесе три концерта с изчерпани билети на стадион "Монументал" в Буенос Айрес, който има капацитет до 85 000 души, на 23, 27 и 31 март. Билетите за първата дата се изчерпаха бързо, което накара групата да добави още две изяви.

Последният път, когато групата изнесе концерт в Аржентина, беше през 2009 г., когато близо 200 000 фенове присъстваха на концертите им. Групата пристигна в сряда следобед на международното летище в Буенос Айрес след концерт в Сантяго, Чили, и се очаква да свири в Мексико Сити в началото на април.

Стиви Йънг е китарист на групата от 2014 г., когато чичо му се оттегли поради здравословни проблеми. Турнето е кръстено на най-новия албум на AC/DC - "Power Up", издаден през 2020 г. в памет на Малкълм Йънг, който почина през 2017 г. след като страдаше от деменция.

Малкълм основава групата в Сидни, Австралия, заедно с по-малкия си брат Ангъс през 1973 г. Оттогава съставът се е променял няколко пъти и в момента се състои от Брайън Джонсън (вокал), Ангъс Йънг (китара), Стиви Йънг (китара), Мат Лауг (барабани) и Крис Чейни (бас), предава БТА.