Ще играе ли новият в Левски: Хулио Веласкес разкри за контузените и титулярите

20 март 2026, 16:08 часа 420 прочитания 0 коментара

Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес даде пресконференция преди мача на „сините“ срещу Черно море. На нея той говори както за самия двубой, така и за контузените футболисти на „Герена“. Испанският футболист обърна внимание и на Марко Дуганчич, като каза дали ще е титуляр за Левски в мача срещу „моряците“. Срещата ще се проведе на стадион „Георги Аспарухов“ утре, на 21 март, от 17:30 ч.

Хулио Веласкес: „Дано да се скъсят тези срокове“

Ето какво каза Хулио Веласкес за контузените в Левски: „При Кирилов нещата вървят в положителна насока, добре се развива и може да попадне в групата за утрешния мач. Сангаре и Фабиен са контузени. Костадинов получи лека контузия, която няма да му позволи да вземе участие утре. Не е нещо сериозно. Става въпрос за мускулна травма, която прави утрешното му участие невъзможно. Ако мачът беше неделя или понеделник - да, но за утре е прибързано. Кога ще са готови Сангаре и Фабиен? Каквото и да ви кажа, ще ви излъжа.

Ще е дълго тяхното отсъствие. Сангаре претърпя операция и има нужда от по-дълъг период за възстановяване. Дано да се скъсят тези срокове. Фабиен се намира в процес на специфична работа. Към днешна дата не може да се каже нищо конкретно“.

Марко Дуганджич и Даниел Боримиров

„Марко дойде с идеята да ни помогне“

Хулио Веласкес говори и за новият футболист на Левски – Марко Дуганчич: „Наясно съм с титулярния състав. Марко (б.а Джуганчич) се развива добре, няма да бъде титуляр. Той е играч, който дойде с идеята да ни помогне. Именно за това беше привлечен в отбора. Но когато правим анализ, трябва да сме обективни. Питате ме дали ще попадне в титулярния състав, но тренира с нас от две седмици, а преди това не е тренирал от доста време. Добре е приет от съотборниците и изпълнява задачата, за която е привлечен – да помага. Как ще помогне, дали ще играе една, две, три, петдесет минути – е без значение.

Когато говорим за адаптация, трябва да следваме логиката - физическо състояние и така нататък. Характерът му позволява бързо да се впише в обстановката, а съблекалнята е изключително приветливо място за всеки нов футболист“.

Николай Илиев
Николай Илиев Отговорен редактор
Левски ПФК Черно море Първа лига Хулио Веласкес Марко Дуганджич
