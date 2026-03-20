Словенският премиер: Израелски шпиони са се намесили в изборите ни

Словенският премиер Роберт Голоб обвини тази седмица „чуждестранни служби“ в намеса в изборите в неделя след като беше разкрито, че служители на израелската частна шпионска фирма Black Cube са посетили страната през декември и са се срещнали с основния кандидат на опозицията Янез Янша, предаде хърватската медия "Индекс". "Фактът, че... чуждестранни служби се намесват в изборите на демократична държава-членка на Европейския съюз, е нещо нечувано“, каза словенският премиер.

Думите му дойдоха след като група журналисти и активисти от неправителствената организация „Институт 8 март“ твърдят, че представители на Black Cube, включително директорът му Дан Зорела и съветникът му Гиора Ейланд, бивш ръководител на Съвета за национална сигурност на Израел, са се срещнали с политическия ветеран, консервативен популист Янез Янша, в Любляна на 22 декември, въз основа на полетни записи и други разузнавателни данни.

В понеделник словенската агенция за разузнаване и сигурност потвърди пристигането на представители на Black Cube през декември, но не можа да потвърди, че са се срещали с Янша, лидерът на опозиционната партия SDS, която води в анкетите.

Black Cube не отговори на искането за коментар. Янша отрича да се е срещал с компанията.

Политиката на Словения спрямо Близкия изток

Ако произраелската СДС на Янша спечели изборите в неделя - това вероятно ще промени политиката на Словения към Близкия изток, тъй като либералната партия „Движение за свобода“ на настоящия премиер Роберт Голоб гласовито подкрепя палестинците.

Съгласно него Словения призна независимата палестинска държава и миналата година въведе забрана за внос на стоки, произведени в палестинските територии, окупирани от Израел.