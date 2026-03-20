Зад кулисите на "Като две капки вода": Артистите, които са майстори на трансформацията (СНИМКИ)

Както всяка година, участниците в "Като две капки вода" са истински хамелеони – с лекота сменят образи, променят гласа си и се представят с необикновено сценично поведение, превръщайки се в напълно различни артисти всяка седмица. Зад всяка трансформация обаче стоят часове усилена работа, внимание към детайла и сериозна подготовка. Всеки лайв е ново предизвикателство, което изисква не само талант, но и изключителна дисциплина. Зад перфектните имитации стои не само екипът от гримьори и фризьори, но и менторите - Михаела Маринова и Владимир Михайлов.

Снимка: Бебо Халваджиян, Като две капки вода/Facebook

Голямото забавление изисква и огромна отговорност. Във всеки епизод от понеделник зрителите виждат малка част от подготовката на участниците, но истината е, че трудът е голям. "Влади Михайлов и аз отделяме на всеки един по два часа, за да можем да ги доближим максимално до имитацията и до образа, който трябва да направят. Не ги уча да пеят, а да се доближат до това, което зрителите чуват.", обясни новият вокален педагог в шоуто - Михаела Маринова - в предаването "На кафе".

"Има артисти, които са с голям опит и дългогодишна кариера и за тях е трудно да избягат от себе си. Те са се доказали и ги познаваме добре на музикалната сцена и сега това за тях е голямо предизвикателство.", подчерта тя.

Михаела Маринова за участниците

Маринова каза, че всеки един от участниците я е изненадал, но най-вече младата Симона.

"Симона ме изненада най-много и целият екип е изключително впечатлен от нея. Тя е като хамелеон. Каквото и да й подадеш, тя бързо го хваща, попива всичко и е адаптивна. С всеки следващ лайв показва, че да си попфолк изпълнител не означава, че не слушаш друга музика или си ограничен в музикално отношение. Емилия е другият такъв пример", разказва вокалният ментор на "Капките".

Изпълнителката споделя, че Иво Димчев също е много любопитен, вслушва се в съветите и всеки път е с огромни съмнения за себе си. Наблюденията ѝ са, че хората с талант сякаш са най-неуверени, най-много се подценяват и съмняват в себе си. Но това неспокойство кара артистите да се усъвършенстват и да вървят напред.

