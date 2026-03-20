20 март 2026, 11:15 часа 709 прочитания 1 коментар
Ядреният маниак Путин може да разруши НАТО - достатъчен му е само този малък град

Какъв удар на Владимир Путин може да доведе до началото на края на НАТО? Според журналиста и политически наблюдател Виталий Портников изборът на Путин може да падне върху едно малко парче земя в Естония - град Нарва, където населението е близо 90% руско. При това не е нужно Путин да води истинска война, защото и без това почти всичките му ресурси са съсредоточени в Украйна. Според анализатора, Путин може да изпрати саботьори и да обяви създаването на "Нарвска народна република". А как това може да доведе до разпада на НАТО?

Според Портников, Путин разчита на това Западът да се ограничи с изразяване на "дълбока загриженост", преструвайки се, че завземането на Нарва е вътрешен естонски спор.

"Ако САЩ и ЕС се уплашат от директна конфронтация с ядрения маниак, това на практика ще бъде краят на Северноатлантическия алианс. Путин не се нуждае от естонската територия сама по себе си; основната му цел е да унищожи репутацията на Запада", пише журналистът в пост във Фейсбук, който е харесан от 6,3 хиляди потребители.

Именно от това как ще реагират западните страни на тази провокация ще зависи бъдещето на НАТО, смята той. Изчисленията на Кремъл са базирани точно на това - ако САЩ се опитат да игнорират войната на Путин срещу Естония и ако ЕС настоява, че директен конфликт с ядрена сила е неприемлив, тогава Путин ще има възможност да консолидира позициите си на територията на държава членка на НАТО.

Това ще е началото на края на НАТО, казва Портников. След това Путин и Си Дзинпин ще могат уверено да се чувстват победители във войната срещу Запада, избутвайки САЩ далеч от следвоенните им сфери на влияние.

Елена Страхилова Отговорен редактор
