Георги Иванов захапа Бербатов: Никога не сме имали против съветника

Президентът на Българския футболен съюз Георги Иванов не пропусна да захапе Димитър Бербатов след днешния Конгрес на родната централа. Както е известно, бившият голмайстор на Манчестър Юнайтед е съветник на служебния премиер Андрей Гюров по въпросите на младежта и спорта. Малко след всъпването му в длъжност Георги Иванов заяви, че ще прати толкова сигнали с проблеми на родния футбол, че на Бербатов няма да му остане време да ги прочете.

Гонзо и Бербатов си имат стара закачка

Бербатов също не остана длъжен на Иванов и на свой ред го провокира като заяви, че няма проблем Гонзо да праща своите въпроси и сигнали, стига да ги е формулирал правилно. Днес президентът на БФС бе попитан за взаимоотношенията си с бившия нападател на ЦСКА. Иванов бе категоричен, че никой в централата няма нищо против „съветника“ без да назовава името на Бербатов.

„Два месеца за това правителство е много малко"

„Ние никога не сме имали против съветника. Когато реагирах на това, че съветникът задава въпроси, би трябвало да е министърът на спорта. Два месеца за това правителство е много малко, имахме среща вчера или онзи ден със спортния министър, той одобри всички неща. Но и неговото мнение е малко, за да реагира по някакъв начин. Затова се надявам да има правителство за всички неща, които сме предприели“, заяви Георги Иванов.

