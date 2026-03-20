САЩ ще продължат да освобождават петрол от резервите си

Министърът на енергетиката на Съединените щати Крис Райт заяви, че САЩ ще продължат да освобождават петрол от стратегическите си резерви през следващите няколко месеца, за да се справят с настоящата енергийна криза, провокирана от военната операция на САЩ в Иран. Пред Fox Business той каза още, че блокираният ирански петрол може да започне да достига до световните пазари "в рамките на три до четири дни", ако санкциите срещу страната бъдат отменени, и че този петрол ще бъде поет от пазарите за 30 до 45 дни.

Вчера министърът на финансите Скот Бесент заяви, че САЩ могат скоро да премахнат санкциите върху иранския петрол, блокиран на танкери в морето, тъй като Вашингтон се стреми да ограничи покачващите се цени заради затварянето на Ормузкия проток от Иран.

САЩ признаха каква каша са забъркали - може да облекчат санкциите върху иранския петрол заради цените (ВИДЕО)

Крис Райт също така подчерта, че доставките на природен газ в САЩ не са били засегнати от конфликта в Близкия изток поради високия вътрешен добив. Той каза, че САЩ биха могли да произвеждат "много повече" газ, ако не са ограничени от съществуващите тръбопроводи и инфраструктура.

Райт не коментира твърденията, че цените на петрола могат да се покачат до 180 долара за барел, като вместо това заяви, че американските военни "ще трябва да довършат работата" в Иран и че пазарите "трябва да преминат през периода, в който се намираме".

Обрат с цената на петрола в края на седмицата