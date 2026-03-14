Иран заплаши: Цяла Украйна е легитимна цел за атаки

Украйна се е превърнала в страна в израелско-американската война срещу Иран и ще бъде считана за легитимна военна цел. Това заяви председателят на Комисията по национална сигурност и външна политика на Меджлиса (иранския парламент) Ибрахим Азизи в публикация в социалната мрежа Х.

"Като подкрепя израелския режим с дронове, сриналата се Украйна на практика се въвлече във войната и... превърна цялата си територия в легитимна цел за Иран", написа той.

Напрежението между Украйна и Иран нарасна в последните дни като Техеран обвинява Киев, че украински дронове или технологии за борба с дроновете се използват срещу сили, свързани с Иран в региона. Припомняме, че още на 9 март излезе информация, че Украйна по искане на държави от Персийския залив е изпратила специалисти по дронове да помагат срещу иранските "Шахед"-и - част от тях са в Йордания, където има американски бази, споменати бяха също Саудитска Арабия, Катар и ОАЕ.

От своя страна още от началото на руската инвазия Украйна обвинява Иран, че доставя на Москва дронове "Шахед", които руските сили използват за нападенията си срещу украинските градове.

Това бе причината и Украйна да подкрепи санкции срещу Корпуса на стражите на ислямската революция.

