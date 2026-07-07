Над 430 дрона за една нощ към Москва и областта: Признание от кмета на руската столица

"От вечерта до 6:00 часа сутринта над 430 дрона летяха към Московска област. Повечето бяха неутрализирани от силите на противовъздушната отбрана далеч преди да стигнат. 36 вражески безпилотни летателни апарата бяха унищожени при приближаването към Москва". Това обяви в своя канал в Телеграм кметът на руската столица Сергей Собянин - ОЩЕ: Украински огнен ад в Белгород: Управлението на магистрални газопроводи гори. Данни за нов подпален кораб при Крим (ВИДЕО)

"Когато вече не 100 дрона летят към Москва, а 1000 - той ще разбере" - това каза в интервю за Financial Times украинският президент Володимир Зеленски, визирайки руския диктатор Владимир Путин. Зеленски вече смята, че войната в Украйна ще се реши в небето - ОЩЕ: "Небето ще реши изхода от войната": Зеленски говори за нов етап от конфликта с Русия

"Когато Путин започне да го усеща лично, когато го види със собствените си очи, ще видите съветници, които препоръчват да се премести някъде отвъд Урал. Колкото по-далеч е Путин от Москва, толкова по-близо е краят на войната", каза украинският държавен глава.

Според Зеленски, Украйна е станала силно конкурентоспособна във войната с дронове, но най-голямата ѝ уязвимост остава недостигът на системи за противовъздушна отбрана. Той също така призова Европа да споделя повече технологии и да разшири съвместното производство за отбрана, твърдейки, че само ПВО системите "Пейтриът" на САЩ никога няма да са достатъчни.

Междувременно в Киев загиналите след вчерашната поредна масирана руска въздушна атака с ракети и далекобойни дронове станаха 19. За да разчистват отломки и да търсят оцелели, са ангажирани 1000 служители на украинската спешна служба и 250 единици специализирана техника: