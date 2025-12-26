Как да отгледате в дома си молитвено растение

Дългогодишен фаворит както за начинаещи, така и за любители на стайни растения, молитвеното растение (Maranta leuconeura) получава името си от начина, по който листата му се сгъват през нощта, отваряйки се и увисвайки в синхрон с циркаден ритъм. С малко въображение листата изглеждат като ръце, сгънати в молитва, символизиращи благодарност.

Множество сортове с пъстри листа и уникални шарки са достойни за добавяне към колекциите от стайни растения. За щастие, повечето налични растения са от един вид и няколко хибрида, което означава, че отглеждането им е горе-долу еднакво, независимо кое растение изберете. Молитвените растения не са токсични за хората или животните.

Въпреки че са популярни в търговията, тези красиви бразилски растения могат да бъдат малко трудни за отглеждане в домашни условия. Те биха предпочели да растат във влажна оранжерия поради тропическия си произход . Можете обаче да отглеждате молитвени растения като професионалист с няколко прости съвета за грижа за тях.

Още: Кога и как да размножавате африкански теменужки

Къде да отглеждаме молитвено растение

Молитвените растения се развиват най-добре на ярка, непряка светлина с много топлина и влажност, което прави кухните и баните отлични места за отглеждането им. Избягвайте да поставяте растенията близо до отоплителни уреди, климатици, вентилатори и прозорци, през които пропуска течение.

Как и кога да засадите молитвено растение

Засадете молитвени растения, отгледани в разсадник, по време на активния им вегетационен период през пролетта или началото на лятото. Това помага да се гарантира, че растенията могат да растат въпреки евентуални повреди, които могат да възникнат по време на процеса. Поставете растенията в съд с един размер по-голям от саксията в разсадника, за да избегнете пресаждане, което може да доведе до гниене на корените и други проблеми.

Още: Колко често трябва да поливате стайните растения през зимата?

Съвети за грижа за молитвени растения

Светлина

Както много стайни растения, произхождащи от тропически райони, молитвените растения предпочитат ярка, индиректна светлина , подобна на гъсто залесената им местност. Растенията трябва да се поставят близо до прозорци, далеч от пряка слънчева светлина. При твърде много светлина, молитвените растения ще избледнеят или ще изгорят.

Почва и вода

Още: Засадете това лесно за отглеждане цвете през декември за красиви лилави цветове през пролетта

Молитвените растения виреят в почва с отличен дренаж. Стандартната почвена смес е подходяща, но почвени смеси с високо съдържание на водозадържащ сфагнумов мъх могат да бъдат подобрени чрез добавяне на перлит . Смесете една четвърт перлит с три четвърти почвена смес.

Осигурявайте на растението си постоянна влага, но не позволявайте почвата да се преовлажни, особено при по-хладни условия. Понякога растенията, които се молят, забавят растежа си и преминават в състояние на латентност. Оставете почвата да изсъхне още малко, за да избегнете гниене, когато това се случи.

Температура и влажност

Извън оранжериите, молитвените растения виреят добре в бани и кухни, където влажността и температурите често са по-високи, отколкото в останалата част на къщата. По-ниските температури забавят растежа на растенията и могат да доведат до гниене на корените. Ниската влажност също влияе на растенията, което води до матови листа и покафеняване на краищата .

Още: Само така е правилно да поливате коледния кактус

Тор

Торете растенията за молитва около веднъж месечно, докато растенията активно растат. Използвайте универсална водоразтворима смес по време на редовното си поливане и не забравяйте да намокрите добре цялата площ на кореновата топка. Следвайте указанията на опаковката за количеството, което трябва да използвате.

Подрязване

Подрязването на молитвените растения обикновено е ненужно и може да попречи на растежа им. Въпреки това, мъртвите листа и стъбла могат да се подрязват по всяко време на годината.

Още: Как да се справим с кореновото гниене при саксийни растения

Засаждане и пресаждане на молитвено растение

Най-доброто време за засаждане (или пресаждане) на растение за молитва е през пролетта или началото на лятото. Изберете саксия с един размер по-голяма от контейнера от разсадника или предишната саксия. Растенията за молитва растат бавно, така че трябва да се пресаждат само на всеки две или три години. Извадете растението от саксията, разклатете, за да отстраните рохкавата почва, и го пресадете в прясна почва.