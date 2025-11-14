Украйна с нова среднощна атака, удари важна металургична фабрика в Донецк (ВИДЕО)

Поредна напрегната нощ в окупирания Донецк. Украински дронове нанесоха удари по цели в областта. По предварителна информация, цел на удара е била Донецката металургична фабрика.
In occupied Donetsk, it’s an uneasy evening — drones have arrived there. Local channels report that the Donetsk Metallurgical Plant may have been attacked. pic.twitter.com/VEhg08FUiq— WarTranslated (@wartranslated) November 13, 2025
Над завода се носи гъст дим, съобщават очевидци, които публикуваха и видеа в социалните мрежи. Има данни, че Донецката металургична фабрика е атакувана с много дронове. В центъра на окупирания град има и прекъсване на електроснабдяването.
Heavy smoke has been reported over the Donetsk Metallurgical Plant following a swarm drone attack. Power outages were observed in the center of the occupied city, indicating possible hits on infrastructure. pic.twitter.com/WSUioCMnlC— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) November 13, 2025
Същевременно беше ударен и обект в Татарстан. Голям трансформатор, вероятно с мощност от 500 kV, се възпламени в село Високая Гора. Предполага се, че подстанцията е ударена от дрон.
A major transformer, likely 500 kV, caught fire in the village of Vysokaya Gora, Tatarstan. pic.twitter.com/4c9CRVU7dV— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) November 13, 2025
По-рано бе съобщено и за удар срещу руски войници в Курска област. За момента не е ясно какви са пораженията.
A hit on Russian soldiers in the Kursk region. pic.twitter.com/ZUhfgaiGIQ— WarTranslated (@wartranslated) November 13, 2025
Ukrainian strike drone strikes on Russian positions in the Kursk region. pic.twitter.com/SBErHExuzq— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) November 13, 2025