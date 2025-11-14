Любопитно:

Украйна с нова среднощна атака, удари важна металургична фабрика в Донецк (ВИДЕО)

Поредна напрегната нощ в окупирания Донецк. Украински дронове нанесоха удари по цели в областта. По предварителна информация, цел на удара е била Донецката металургична фабрика.

Над завода се носи гъст дим, съобщават очевидци, които публикуваха и видеа в социалните мрежи. Има данни, че Донецката металургична фабрика е атакувана с много дронове. В центъра на окупирания град има и прекъсване на електроснабдяването.

Същевременно беше ударен и обект в Татарстан. Голям трансформатор, вероятно с мощност от 500 kV, се възпламени в село Високая Гора. Предполага се, че подстанцията е ударена от дрон.

По-рано бе съобщено и за удар срещу руски войници в Курска област. За момента не е ясно какви са пораженията.

Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
