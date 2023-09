Украйна се справи с последиците от разрушаването на Каховка, но язовирът вече не съществува (СНИМКИ)

За да се предотврати разпространението на холера и други инфекциозни заболявания, властите са доставили 148 000 тона питейна вода в района. Центровете за контрол и профилактика на болестите пък раздадоха на населението 237 хиляди таблетки за обеззаразяване на питейната вода.

През последните три месеца над три хиляди души с остри чревни инфекции са били прегледани и тествани, но не е открит случай на холера при нито един от тях. Щабът по ликвидиране на последствията официално завърши своята работа, оттук нататък наблюдението се поема от местните служби.

Същевременно нови сателитни снимки показват, че язовир Каховка на практика вече не съществува. На кадрите се вижда лунен пейзаж на мястото, на което беше масивният воден резервоар, като остават само река Днепър, няколко притока и малки езерца в района.

