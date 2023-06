Въпреки наводнението от "Каховка": В Херсонска област събират реколтата (ВИДЕО)

Още за случващото се в Украйна – четете тук

Хората от местата, през които мина водата, правят всичко възможно, за да осигурят препитанието си. Въпреки че земеделската земя е под половин метър вода, жителите опитват да спасят реколтата. На кадри, разпространени от Nexta, се вижда как мъж събира картофи.

The potato harvest in the #Kherson region after the arrival of "Putin's liberators" now looks like this. pic.twitter.com/f2ueM8NLo6