Силите за специални операции на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) отново нанесоха успешен удар с далекобойни дронове срещу обекти на руската петролна промишленост. Ударени са две офшорни платформи в руските офшорни полета за добив на петрол и газ в Каспийско море "Валерий Грайфер" и "Юрий Корчагин". Находищата се разработват от "Лукойл".

Платформите се намират на разстояние от над 1000 километра от Украйна. А дроновете са били направлявани с помощта на Starlink.

Russian oil drilling platforms in the Caspian Sea had some Ukrainian visitors overnight.

Междувременно, след взрив в склад за пиротехника във Владикавказ е образувано наказателно дело, съобщава Руският следствен комитет. Огънят бързо се е разпространил в съседни помещения, включително склад за строителни материали. Двама души са загинали, а 14 други са ранени. Трима души са в тежко състояние, един в изключително тежко състояние, съобщи руското министерство на здравеопазването.

The explosion in Vladikavkaz was caused by a pyrotechnics warehouse detonation, with locals reporting the facility is completely destroyed.

Станфордският университет - нежелан в Русия

На този фон, Станфордският университет вече е "нежелана" организация в Русия. Той е добавен към съответния регистър на руското правосъдно министерство и се присъединява към Йейлския университет и Калифорнийския университет.

Станфордският университет е престижен частен университет в Калифорния, САЩ, смятан за един от най-уважаваните в света. Там е учил Кирил Дмитриев, ръководител на Руския фонд за преки инвестиции (РФПИ). Той получава бакалавърска степен по икономика с отличие през 1996 г. Дмитриев сега е едно от дипломатическите оръжия на руския диктатор Владимир Путин по темата "Украйна".

