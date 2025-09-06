Стотици изпратиха гръцкия кораб за мирното шествие към Газа (ВИДЕО)

На 6 септември 2025 г. пристанището на остров Сирос се събраха стотици местни жители и туристи, за да изпратят гръцкия кораб за мирното шествие към Газа. Във "Флотилията на съпротивата" участват представители на 44 страни, съобщиха организаторите от гръцка страна. На кораба на остров Сирос е натоварена също хуманитарна помощ за Палестина, събрана от училища и неправителствени организации от цялата страна, предаде БНР.

Не ги е страх: Протестиращи рискуват да бъдат арестувани във Великобритания заради подкрепата им за "Действие за Палестина"

⛵️Drop Site’s Alex Colston joins our livestream from aboard the Global Sumud Flotilla. After a brief delay Sunday, the convoy finally set sail for Gaza yesterday, September 1.



Alex reported that 24 ships departed from Barcelona, with others set to join from Tunis, Greece, and… https://t.co/PzrfIGeoHy pic.twitter.com/KkQa72Uys9 — Drop Site (@DropSiteNews) September 2, 2025

Обединение

"Да обединим гласовете си с борбата на палестинския народ", пише на голям плакат на кораба. Участниците от гръцка страна изразиха безпокойство, че е възможно правителството да забрани излизането на кораба в открито море поради политическата подкрепа към Израел.

Израелската армия обяви, че контролира над 40% от град Газа

Гръцките моряци предупредиха, че ако корабът не получи разрешение да отплава в отговор ще блокират всички гръцки пристанища. Именно от остров Сирос започнаха протестите по гръцките пристанища срещу посещението на израелски туристи.

До какво ще доведе признаването на независима Палестина: Отговорът от специален пратеник