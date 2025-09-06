Стотици изпратиха гръцкия кораб за мирното шествие към Газа (ВИДЕО)

На 6 септември 2025 г. пристанището на остров Сирос се събраха стотици местни жители и туристи, за да изпратят гръцкия кораб за мирното шествие към Газа. Във "Флотилията на съпротивата" участват представители на 44 страни, съобщиха организаторите от гръцка страна. На кораба на остров Сирос е натоварена също хуманитарна помощ за Палестина, събрана от училища и неправителствени организации от цялата страна, предаде БНР.
Обединение
"Да обединим гласовете си с борбата на палестинския народ", пише на голям плакат на кораба. Участниците от гръцка страна изразиха безпокойство, че е възможно правителството да забрани излизането на кораба в открито море поради политическата подкрепа към Израел.
Гръцките моряци предупредиха, че ако корабът не получи разрешение да отплава в отговор ще блокират всички гръцки пристанища. Именно от остров Сирос започнаха протестите по гръцките пристанища срещу посещението на израелски туристи.
