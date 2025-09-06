Войната в Украйна:

Сърбия след безредиците: Премиерът Мацут призова за диалог (ВИДЕО)

06 септември 2025, 15:19 часа 305 прочитания 0 коментара
Сърбия след безредиците: Премиерът Мацут призова за диалог (ВИДЕО)

След снощните безредици в Нови Сад - сръбският премиер Джуро Мацут заяви, че страната може да напредне само с диалог и мир, предаде македонската медия 24 MK. Думите на сръбския премиер идват след като снощи сръбската полиция е "разчистила“ кампуса на Университета в Нови Сад от студенти, преподаватели, граждани и медицински служители. Припомняме, че от посоката на Ректората се чуваха шокови бомби, а във въздуха се усещаше сълзотворен газ и лютив спрей.

Протестът в Нови Сад беше наречен „Сърбия, слушаме ли?“, като на него се събраха хиляди граждани. ОЩЕ: Бой, шокови гранати и сълзотворен газ: Тежки сблъсъци между протестиращи и полиция в Сърбия (ВИДЕО)

„Сърбия може да напредва само през диалога, разговорите и во мира. Това е единственият начин да се смърдат тензиите в обществото и да се изгради атмосферата на доверба и стабилност“, каза Мацут, във връска със съдиите на полицията с демонстранти пред Философския факултет в Нови Сад. Той подчерта, че „днес повече от всякога имаме нужда от мир и стабилност, защото само така можем да създадем здраво общество с ясна перспектива и бъдеще“.

Сърбия след протеста

Президентът Александър Вучич заяви, че е доволен от реакцията на полицията, която се сблъска с протестиращите. Премиерът Мацут също похвали полицията за професионализма. Не така мислят протестиращите студенти, чийто "Академичен Пленум", които заявиха, че снощи в Нови Сад е бил осъществен „инсцениран конфликт“, след който полицията е използвала безпрецедентна брутална сила срещу студенти и граждани.

Протестиращите призовават Александър Вучич незабавно да подаде оставка като президент на Сърбия заради подбуждане към сблъсъци и полицейско насилие, допълва македонската медия "Независен".

Министърът на вътрешните работи  на Сърбия Ивица Дачич посочи, че 13 полицаи са ранени и 18 полицейски превозни средства са повредени, допълва македонската медия "360 степени".

Междувременно "Макфакс" съобщи за видеоклип, разпространяващ се в социалните мрежи, който показва необичана ситуация, в която полицаи са били ударени от сълзотворен газ, който са хвърлили срещу граждани. Въпреки че са били напълно екипирани с маски и каски, те не са успели да се предпазят от дима, който вятърът им носи.

В един момент няколко полицаи свалиха маските си и коленичиха на земята, очевидно трудно се задържаха в облака от сълзотворен газ.

Според коментари на очевидци и граждани, следили ситуацията, това е била иронична сценао, в която природата е „отърнала на удара“ на чиновниците, поарди което видеото бързо се разпространи онлайн и предизвика бурни реакции. ОЩЕ: Вучич обвини и евродепутати за ескалацията: Европейски боклуци. Ни най-малко не се страхувам (ВИДЕО)

 

Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
