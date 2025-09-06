Горя известна фабрика за шоколади в Киев (ВИДЕО)

Пожар е избухнал в известната фабрика за шоколадови изделия "Рошен" в украинската столица Киев. Към този момент пламъците вече са потушени, като за щастие в резултат на пожара няма пострадали. Новината съобщи украинската медия РБК - Украйна, която се позовава на информация на говорителя на Държавната служба за извънредни ситуации (ДСНС) в Киев Павел Петров. В социалните мрежи се появиха кадри от дим над сладкарската фабрика в района на Демеевка в Киев.

От кадрите се виждат гъсти облаци дим над фабриката.

„Нашите спасители не са участвали, всичко е било потушено преди пристигането им. Имало е пожар, но е бил незначителен и от фарбриката сами са се справили с него. Няма пострадали", каза Петров.

Подробности за "Рошен"

Киевската сладкарска фабрика „Рошен“ се намира на площад „Демеевская“. Тя е основана през 1874 г., а от 2018 г. работи като подразделение на сладкарската корпорация „Рошен“.

Скорошните пожари

Наскоро в хотел „Власта“ в Лвов избухна пожар, в резултат на който шестима души бяха ранени.

Сериозен пожар имаше и в пекарна в Кривой Рог. В резултат - загинаха трима души. Сред загиналите са двама мъже и една жена.