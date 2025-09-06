Заплашваше с бомба: Бивш генерал нахлу при президента на Хърватия

67-годишен пенсиониран бригаден генерал от хърватската армия се опита да влезе в комплекса с президентски офиси в Пантовчак вчера и е предизвикал тревога, твърдейки, че има бомба в колата си, съобщи хърватската медия "Индекс". Инцидентът е станал около 9:45 ч. сутринта, когато мъж е отишъл с колата си до входа на комплекса на адрес Пантовчак 241, слязъл от превозното средство и прескочил оградата. Той е бил задържан от охранители, като след това заявил, че в колата му има бомба.

На мястото на инцидента незабавно е изпратена полиция, включително членове на звеното за борба с експлозивите. Проверка е установила, че в превозното средство няма взривни устройства. Мъжът е незабавно задържан.

От президентската канцелария приветстваха бързата реакция на членовете на батальона „Почетна гвардия" и Министерството на вътрешните работи и подчертаха, че никой от служителите или длъжностните лица не е в опасност.

Мъжът е пенсиониран бригаден генерал

Според съобщения в медиите, пенсионираният бригаден генерал е работил в президентската канцелария от години, бил е ръководител на един от отделите и някога е бил военен аташе в съседна държава.

Продължавайки криминалното разследване, полицията претърси апартамента му в района на Медвешчак. Там откри автоматична пушка с пълнители и боеприпаси.

Според неофициална информация, пенсионираният бригаден генерал е поискал от президента Зоран Миланович да го интервюира, защото искал да го назначи за посланик в Словения. Той е бил активен и във ветерански организации в Загреб, където също е заемал високи позиции. Срещу него ще бъдат повдигнати наказателни обвинения, а разследването продължава.