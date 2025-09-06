Земетресение разлюля Северна Македония

Сеизмологичната мрежа на Република Северна Македония е регистрирала слаб трус през нощта около 02:13 часа. Епицентърът на земетресението е бил в област Валандово, на 116 км югоизточно от македонската столица Скопие, с локален магнитуд 2.2 по Рихтер, предаде македонската медия 24 info.mk. Според данните, с които обсерваторията разполага до момента, земетресението е усетено в Струмица и околността с интензитет от трета степен по Европейската макросеизмична скала.

По данни ан Национлания институт по геофизика, геодезия и география (НИГГГ) към Българската академия на науките (БАН) трусът е бил с магнитуд 2.7 по скалата на Рихтер.

Земетресенията в Северна Македония

През юни серия от земетресения разтърсиха Охрид. Епицентърът на земетресенията беше Пещани – Охрид – Струга - на 102 км югозападно от македонската столица Скопие. Данните бяха отчетени от телеметричната сеизмологична мрежа на Република Северна Македония в сеизмологичните станции, инсталирани на цялата територията на югозападната ни съседка, поддържани от Сеизмологичната обсерватория към Факултета по природни науки и математика в Скопие. ОЩЕ: Серия от земетресения разтърси Охрид

Тогава не бяха регистрирани материални щети, а само безпокойство сред гражданите, съобщиха македонските медии.

Десетина дни по-късно същия месец имаше ново земетресение в Охрид, чийто магнитуд беше 2.3 по скалата на Рихтер. ОЩЕ: Ново земетресение притесни Охрид