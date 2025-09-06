Арест: Русия провали рекорда на френски колоездач

Войната в Украйна:

06 септември 2025, 13:53 часа 265 прочитания 0 коментара
Френският колоездач Софиян Саили е бил арестуван в руския град Владивосток, съобщи Le Monde. Това е станало при опита му да установи рекорд по най-бързо прекосяване на Евразия на велосипед. 44-годишният велосипедист е обвинен в незаконно пресичане на границата. По данни на изданието Саили е тръгнал от Португалия към Владивосток и се опитал да премине през Русия след пътуване през Казахстан, Таджикистан, Монголия и Китай.

Арестът

На 2 септември 2025 г. той съобщи, че е бил спрян от руските митничари на границата с Китай. Скоро станало известно и за ареста му. Френското консулство се е заело с въпроса за оказване на помощ на спортиста. До момента руските власти не са коментирали ситуацията.

Евгения Чаушева
Евгения Чаушева Отговорен редактор
