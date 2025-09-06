Арест: Русия провали рекорда на френски колоездач

Френският колоездач Софиян Саили е бил арестуван в руския град Владивосток, съобщи Le Monde. Това е станало при опита му да установи рекорд по най-бързо прекосяване на Евразия на велосипед. 44-годишният велосипедист е обвинен в незаконно пресичане на границата. По данни на изданието Саили е тръгнал от Португалия към Владивосток и се опитал да премине през Русия след пътуване през Казахстан, Таджикистан, Монголия и Китай.
Съдът остави в ареста шофьора, блъснал и убил балетиста Мартин Чикалов
Арестът
Колоездач загина на равен участък в Лозенската планина
🚴♂️ French cyclist detained in Vladivostok— NEXTA (@nexta_tv) September 6, 2025
44-year-old Sofiane Sehili set out to break a world record by cycling across Eurasia from Lisbon to Vladivostok, but on September 2 he was detained by Russian border guards. He is accused of illegally entering the country.
Sehili had… pic.twitter.com/yuV3IkFfbD
На 2 септември 2025 г. той съобщи, че е бил спрян от руските митничари на границата с Китай. Скоро станало известно и за ареста му. Френското консулство се е заело с въпроса за оказване на помощ на спортиста. До момента руските власти не са коментирали ситуацията.
Още: След контузия на велоалея: Състезател по колоездене осъди Столична община за 25 000 лв.