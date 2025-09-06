Съдът остави в ареста един от нападателите над полицейския шеф в Русе

Един от четиримата обвинени за побоя над директора на ОДМВР - Русе остава в ареста. Това е 18-годишният Жулиен Кязимов, съобщи БНР, позововайки се на решение на Окръжният съд минути преди 13.00 часа днес. По време на заседанието стана ясно, че младежът е студент в специалност “Противодействие на престъпността”. По-късно през деня ще са заседанията по разглеждане на мерките на останалите трима задържани за побоя над полицейския началник.

Извършителите, според разследването

Разследването сочи, че извършителите на побоя са студент на 19 години, двама на 18 - сервитьор и безработен - и 15-годишен в професионална гимназия в Русе.

Най-агресивни в нощта срещу 4 септември са били ученикът и безработният. Обвиненията към тях са за нанасяне на тежка телесна повреда на полицейски служител.

Побоят над шефа на ОДМВР - Русе

Припомняме, че на 3 септември 2025 г. директорът на ОДМВР - Русе старши комисар Николай Кожухаров е пребит пред дома си. Това е станало пред дома му, докато той се е прибирал със съпругата си. Пред жилището младежи извършвали дрифтове с автомобили, което провокирало началникът на регионалната дирекция на вътрешните работи да им направи забележка. Последвал е скандал, прераснал в побой. ОЩЕ: Младежи пребиха директора на полицията в Русе, състоянието му е критично