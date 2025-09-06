Жена е в безпомощно състояние в центъра на София

Възрастна жена е в безпомощно състояние на бул. Скобелев след парк "Възраждане" в близост до МВР болница преди кръговото на Руски паметник, предаде репортер на Actualno.com. Жената е видимо със следи от насилие. Първият сигнал за инцидента е подаден преди около час. Преди 15 минути е подаден втори сигнал до 112. Очевидци са сигнализирали директно и в МВР болница, но от там са казали, че чакат сигнал от 112. Към момента пострадалата не е контактна и лежи на тротоара. От пресцентъра на МВР съобщиха, че нямат информация за случая.

"Пострадалият ги е предизвикал": Полиция с подробности за сбиването в кв. "Стрелбище"

Насилие

За 40 лв.: Тийнейджъри пребиха 50-годишен мъж

Припомняме, че преди дни в Русе бе пребит директора на областната дирекция на МВР в Русе. Разследването сочи, че извършителите на побоя са студент на 19 години, двама на 18 - сервитьор и безработен - и 15-годишен в професионална гимназия в Русе. Най-агресивни в нощта срещу 4 септември са били ученикът и безработният. Обвиненията към тях са за нанасяне на тежка телесна повреда на полицейски служител. В края на август две момчета пребиха 50-годишен мъж с цел грабеж. Задържаните са на 15 и 16 години, съобщиха от районното полицейско управление в Казанлък. Пострадалият е настанен в болница.

Още: Народ от биячи все бит ще си ходи