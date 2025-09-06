Войната в Украйна:

Полша призова гражданите си да напуснат Беларус

06 септември 2025, 14:13 часа 274 прочитания 0 коментара
Министерството на външните работи на Полша се обърна към гражданите си в Беларус със спешна препоръка - да напуснат страната, колкото се може по-бързо с всякакви възможни начини. Това се случва след задържането на полски гражданин, заподозрян в шпионаж. Външният министър Павел Вронски коментира задържането на своя съгражданин от беларуските власти.

Това не е демократична страна

"Гражданите на Полша може да се сблъскат с инциденти, които няма да са полезни за тях. Това не е демократична страна", каза Вронски. 

По-рано ТВ "Беларусь 1" съобщи за задържането на 27-годишния поляк Гжегож Хавел. Той е заподозрян в предаване на данни за беларуско-руските учения "Запад-2025" на полските специални служби. Според версията на следствието мъжът е получил от гражданин на Беларус секретни документи, обещавайки му възнаграждение. Срещу задържания е образувано наказателно дело за шпионаж. Заплашват го 15 години затвор.

Полският премиер Доналд Туск заплаши Минск с ответни мерки в случай на "провокации". Съвместните учения "Запад 2025" на Русия и Беларус ще се проведат от 12 до 16 септември 2025 г. 

Евгения Чаушева
Полша Беларус Шпионаж война Украйна
