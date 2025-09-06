Войната в Украйна:

06 септември 2025, 13:17 часа 706 прочитания 0 коментара
"Диктатори, радвайте се!" Си Дзинпин вярва в съдбата и това е лоша новина за света

През тази седмица Пекин демонстрира военна и дипломатическа мощ, което говори за лидер с глобални амбиции. В центъра на тези събития е Си Дзинпин, който все повече се представя като император на новия Китай. Това пише в своя статия международният редактор на  Sky News Доминик Вагорн. "Си Дзинпин се очертава като изгряващ император на Китай, стремящ се да преобрази света по свой образ и подобие", отбелязва авторът. 

Центъра на света

Си смята, че Китай трябва да се върна на своето законно място в центъра на света. Той вярва, че се задава нов световен ред, в който Китай ще доминира и това се улеснява от готовността на администрацията на Тръмп да ликвидира настоящия Pax Americana и безредиците на Запада по отношение на Украйна.

Строга вътрешна политика

Вътрешната политика на Си Дзинпин се характеризира със жестоки репресии. В уйгурския автономен регион Синцзян в Северозападен Китай се вихрят геноцидни репресии, в Тибет е наложен културен холокост, а в Хонконг се потъпкват човешките права.

"Си безмилостно смазва несъгласието с помощта на квазигеноцидни репресии в Синцзян, културния Холокост в Тибет и жестокото потискане на човешките права в Хонконг", пише Доминик Вагорн

Тайван и външната политика

Следващият обект на внимание на Пекин е Тайван, за който Китай претендира в рамките на проекта "Единен Китай". Това формира пряка линия на разлом между Китай и западните демокрации. Освен това Пекин все  по-открито подкрепя войната на Русия в Украйна, използвайки безсилието на Запада и неговата неспособност да спре конфликта.

"Безсилието на Запада и неговата неспособност да окаже достатъчен натиск върху Русия за прекратяването на конфликта му позволиха да прерасне в много по-голям конфликт", се отбелязва в статията. Тази седмица Пекин събра "тълпа от автократи", което укрепва позициите на авторитарните режими и създава опасно предизвикателство за демокрациите.

"Диктатори, радвайте се! Демократи, бъдете внимателни!", предупреждава авторът.

Китай - в центъра на вниманието

Особено внимание предизвика срещата между руския диктатор Владимир Путин с министър-председателя на Индия Нереднра Моди, които заедно с Си Дзинпин се появиха на символична обща снимка. 

За Москва е важно да покаже, че независимо от войната в Украйна и западните санкции остава част от голямата азиатска политика. Индия се опитва да балансира между партньорството си със Запада и сътрудничеството със страните от Азия. Срещата на върха в Тиендзин показа стремежа на Китай, Русия и техните партньори да укрепят собствения си център на сила.  

