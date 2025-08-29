Украйна - враг №1 на руския петрол: Ударена е нова станция, снабдяваща силите на Путин (ВИДЕО)

Украинските сили нанесоха удар по дизелова помпена станция в западната част на Русия - важен обект, който снабдява с гориво руските въоръжени сили, съобщи Генералният щаб на Украйна на 29 август. Обектът близо до село Найтоповичи в граничната Брянска област е бил ударен през нощта на 28 срещу 29 август в съвместна операция на ракетните сили, безпилотните системи, специалните сили и Службата за сигурност на Украйна (СБУ), съобщиха военните.

Атаката идва на фона на ескалиращите украински нападения срещу руски енергийни съоръжения и логистична инфраструктура в опит да се подкопае способността на Москва да води тотална война: Украйна потвърди - поразила е руски рафинерии, преработващи 13 млн. тона петрол годишно (ВИДЕО).

"На територията на съоръжението е регистриран пожар", съобщи Генералният щаб. "Последствията от атаката се установяват".

Генералният щаб придружи изявлението си с кадри, за които се смята, че показват последствията от атаката. Виждат се две експлозии и силен пожар.

The General Staff reports Ukrainian forces struck a key fuel pumping station near Naitopovychi, Bryansk region, overnight. The site handles up to 10.5 million tons of diesel per year for Russian military needs. A fire broke out at the facility; results are being clarified. pic.twitter.com/gTxw3pr9fR — WarTranslated (@wartranslated) August 29, 2025

Защо е важна станцията за Русия?

Обектът, разположен на около 50 километра северно от границата между Русия и Украйна, прекарва дизелово гориво през тръбопроводи, като основно снабдява руските сили.

Капацитетът на станцията е около 10,5 милиона тона гориво годишно.

Губернаторът на област Брянск Александър Богомаз заяви, че през нощта над региона са били свалени 18 украински дрона. Няма информация за жертви. Той не спомена нищо за възможна атака срещу помпената станция.

"Службите за спешна помощ работят на място", написа Богомаз в канала си в Telegram.

Съоръжението се намира в близост до нефтопреносна станция "Унеча", част от нефтопровода "Дружба", която беше ударена на два пъти при украински атаки. Нападенията предизвикаха остра реакция от страна на Унгария, една от двете останали страни от ЕС, които все още купуват руски нефт през "Дружба". Другата е Словакия: Руски петрол или живи деца в Украйна: Унгария избра първото.

Commander of Ukraine’s Unmanned Systems Forces Robert “Magyar” Brovdi confirmed that Ukrainian missile and drone units struck the 8-N Naitopovychi linear production dispatch station in Russia’s Bryansk region on August 29. Operated by Transneft, the facility pumps fuel through… pic.twitter.com/FcJgZlRMbI — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) August 29, 2025

Командирът на украинските сили за безпилотни системи Роберт "Мадяр" Бровди също потвърди, че украински ракети и дронове са нанесли удар по линейната производствена диспечерска станция 8-N в Брянска област на 29 август. Ударът значително е нарушил логистиката.

