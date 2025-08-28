Унгарските власти продължават да купуват евтин руски петрол, въпреки че Москва използва приходите за производство на ракети и дронове за удари срещу Украйна. Това заяви командирът на безпилотните сили на украинската армия Роберт Бровди, по-известен като "Мадяр". По-рано днес унгарският външен министър Петер Сиярто обяви, че Будапеща забранява на Бровди да влиза в Шенген и в Унгария заради атаките на украинците по петролопровода "Дружба", по който руски нефт тече към страната. Съоръжението беше ударено на два пъти от Украйна този месец и това спря доставките общо за една седмица: Унгария и Словакия отново получават руски петрол по "Дружба".

Отговорът на Бровди

"Забийте си санкциите и ограниченията за посещение на Унгария там, където слънцето не огрява, г-н "танцьор над гробове", каза "Мадяр", който е етнически унгарец. Така той отвърна на Сиярто, намеквайки, че Унгария не е осъдила днешната брутална руска атака с ракети и дронове по Украйна: Руски петрол или живи деца в Украйна: Унгария избра първото.

Той добави също, че предполагаемите ограничения за пътуване до страните от Шенгенското пространство са странно чувство за хумор от страна на Будапеща.

Военният подчерта, че изявленията на унгарските власти за заплаха за суверенитета на Унгария заради ударите по нефтопровода "Дружба" са популизъм.

Мадяр посочи, че с покупката на руски петрол унгарските власти се стремят единствено да защитят "собствените си мръсни джобове". Те са съучастници в умножаването на "кървавите пари", които след това "летят" към мирните украински градове под формата на ракети и дронове, каза той, описвайки как диктаторът Владимир Путин пълни касите на военната си машина.

"Вашите крайници са потапяни до лактите в украинска кръв. И ние ще помним това", каза "Мадяр" по адрес на Унгария.

