Неочакван край на седмицата за цената на петрола

Цената на петрола се понижава днес в сутрешната азиатската търговия, но за седмицата се очертава неочаквано повишение, което е в пълно противоречие с прогнозите за по-слабо търсене с края на летния сезон в САЩ – най-големия потребител на петрол в света, предаде Ройтерс. За повишението в цената на петрола допринася и несигурността около наличието на руски доставки предвид евентуални санкции.

Цените

Фючърсите на сорта Брент с доставка през октомври поевтиняха с 53 цента, или 0,8 на сто, до 68,09 долара за барел, докато по-активно търгуваните контракти с доставка през ноември загубиха 48 цента, или 0,7 на сто, до 67,50 долара.

Още: Данни от САЩ и митата за Индия доведоха до обрат в цената на петрола

Фючърсите на американския лек суров петрол се понижиха с 51 цента, или 0,8 на сто, до 64,09 долара за барел.

Вчера цените се повишиха с близо един процент, след като данни от САЩ показаха по-малък от очакваното спад на запасите от суров петрол. И двата водещи контракта обаче се насочват към месечни понижения от над шест процента, причинени основно от постоянното увеличаване на производството от страна на Организацията на страните износителки на петрол (ОПЕК).

За седмицата сортът Брент се очаква да поскъпне с 0,6 на сто, а американският лек суров петрол – с 0,8 на сто. Повишението се дължи на украинските атаки срещу руски петролни терминали за износ по-рано тази седмица, както и на изявлението на германския канцлер Фридрих Мерц, че среща между президентите на Русия и Украйна – Владимир Путин и Володимир Зеленски – няма да има.

Още: ЕС мисли да замести Тръмп с нов вид санкции срещу Путинова Русия (ОБЗОР - ВИДЕО)

Въпреки това крайният етап на летния период на търсене в САЩ, който приключва с празника на труда в понеделник, както и по-голямото предлагане от основни производители, оказват натиск върху цените.

"Очакваме, че нарастващото предлагане от страна на ОПЕК+ и сезонният спад в световната рафинираща дейност от септември ще доведат до увеличаване на глобалните запаси от петрол през следващите месеци. Прогнозираме спад на фючърсите на сорта Брент до 63 долара за барел през четвъртото тримесечие на 2025 г.", заяви в бележка анализаторът по суровини на Commonwealth Bank of Australia Вивек Дхар.

Руските атаки срещу Киев в четвъртък, при които загинаха 23 души, породиха опасения, че САЩ могат да отговорят с по-строги санкции.

"Несигурността дали САЩ и Европа ще затегнат санкциите срещу Русия след нападението ѝ в Украйна и потенциалното въздействие на американските мита върху Индия карат инвеститорите да избягват големи позиции", коментира Хироюки Кикукава, главен стратег на Nissan Securities Investment.

Инвеститорите следят и за реакцията на Индия на натиска от страна на САЩ да спре покупките на руски петрол, след като в сряда президентът Доналд Тръмп удвои митата върху вноса от Индия до 50 на сто. Въпреки това, според търговци, износът на руски петрол за Индия ще нарасне през септември.