Руски петрол или живи деца в Украйна: Унгария избра първото

"Колко безсрамно е да публикуваш това след брутална атака на терористичната държава Русия. Ако руският тръбопровод е по-важен за вас от украинските деца, убити от Русия тази сутрин, това е морален упадък. Унгария е на грешната страна на историята. Ще предприемем реципрочни мерки". Това написа украинският външен министър Андрий Сибиха в личния си профил в социалната мрежа "Х" като отговор на публикация също в "Х" на унгарския си колега Петер Сиярто.
How shameless to post this after a brutal attack by terrorist state Russia.— Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) August 28, 2025
Peter, if the Russian pipeline is more important to you than the Ukrainian children killed by Russia this morning, this is moral decay. Hungary is on the wrong side of history.
We’ll take mirror action. https://t.co/sLsC5YywtL
По-рано Сиярто обяви, че Унгария забранява на Роберт Бровди, командващ украинските сили за безпилотни операции в украинската армия, да влиза в Шенген и в Унгария. Такива операции вредят много повече на нас, а не на Русия, обоснова се Сиярто, който за пореден път говори за петролопровода "Дружба" и как той бил жизненоважна част от унгарската национална сигурност. Съоръжението беше ударено на два пъти от Украйна този месец и това спря доставките на петрол за Унгария и Словакия общо за една седмица - Още: Унгария и Словакия отново получават руски петрол по "Дружба"
"Всеки, който посега на нашата енергийна сигурност и суверенитет, трябва да очаква последствия", написа Сиярто.
In response to the latest Ukrainian strike against the Druzhba oil pipeline, the Hungarian government has decided to ban the commander of the military unit responsible from entering Hungary and the entire Schengen Area.— Péter Szijjártó (@FM_Szijjarto) August 28, 2025
This was an attack on Hungary’s sovereignty, endangering…
Позивната на Роберт Бровди е "Мадяр" - т.е. "Унгареца". Той се прочу като командир на един от най-ефективните екипи за дронове в украинската армия, преди да бъде назначен за командир на всички украински части, боравещи с дронове.
