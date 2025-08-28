Войната в Украйна:

Руски петрол или живи деца в Украйна: Унгария избра първото

28 август 2025, 15:04 часа 447 прочитания 0 коментара
Руски петрол или живи деца в Украйна: Унгария избра първото

"Колко безсрамно е да публикуваш това след брутална атака на терористичната държава Русия. Ако руският тръбопровод е по-важен за вас от украинските деца, убити от Русия тази сутрин, това е морален упадък. Унгария е на грешната страна на историята. Ще предприемем реципрочни мерки". Това написа украинският външен министър Андрий Сибиха в личния си профил в социалната мрежа "Х" като отговор на публикация също в "Х" на унгарския си колега Петер Сиярто.

Още: Чешки двигател, германска помпа: Части от "Шахед"-ите, потопили Киев в кръв. Уцелен е турски завод, на "Байкар" (СНИМКИ и ВИДЕО)

По-рано Сиярто обяви, че Унгария забранява на Роберт Бровди, командващ украинските сили за безпилотни операции в украинската армия, да влиза в Шенген и в Унгария. Такива операции вредят много повече на нас, а не на Русия, обоснова се Сиярто, който за пореден път говори за петролопровода "Дружба" и как той бил жизненоважна част от унгарската национална сигурност. Съоръжението беше ударено на два пъти от Украйна този месец и това спря доставките на петрол за Унгария и Словакия общо за една седмица - Още: Унгария и Словакия отново получават руски петрол по "Дружба"

"Всеки, който посега на нашата енергийна сигурност и суверенитет, трябва да очаква последствия", написа Сиярто.

Позивната на Роберт Бровди е "Мадяр" - т.е. "Унгареца". Той се прочу като командир на един от най-ефективните екипи за дронове в украинската армия, преди да бъде назначен за командир на всички украински части, боравещи с дронове.

Още: Politico: Тръмп е убедил Орбан да вдигне ветото върху членството на Украйна в ЕС

Ивайло Ачев
