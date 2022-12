Успешен удар с дрон по руски ТЕЦ (ВИДЕО)

По-рано през деня губернаторът на Брянск Александър Богомаз потвърди, че е имало атака. Той добави, че към 15:30 часа местно време подаването на ток е възстановено.

На юг Брянска област граничи с Украйна. Атаката е показателна относно намерението на украинците да не се примиряват пасивно с последствията от масираните руски обстрели по украинската енергийна инфраструктура.

Moment of a drone attack on the Trubchevskaya power station in the #Bryansk region of #Russia. The attack was previously reported by Governor Bogomaz of the Bryansk Region.



Video: BAZA pic.twitter.com/PL5YOGYFEP