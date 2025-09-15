"В беда сме": Папата след новината, че Мъск ще стане трилионер

„Прочетох новината, че Илон Мъск ще стане първият трилионер в света. Какво означава това и за какво става въпрос? Ако това е единственото ценно нещо днес, тогава сме в беда", коментира папа Лъв XIV в първото си интервю, където той разкрива и някои по-интимни неща, от факта, че все още има много да учи в ролята си на понтифекс, до новината, че ще подкрепя Перу на Световното първенство, въпреки че е фен на Италия, предаде италианската информационна агенция ANSA.

Папата критикува „все по-нарастващата разлика между нивата на доходите на работническата класа и тези на най-богатите. Например, изпълнителните директори, които преди шестдесет години биха могли да печелят от четири до шест пъти повече от днешните работници, според последните данни, които съм виждал, печелят шестстотин пъти повече от средностатистическия работник".