"В дух на доверие и приятелство": Мерц и Тръмп обсъдиха мирния план на САЩ

Германският канцлер Фридрих Мерц обсъди по телефона с американския лидер Доналд Тръмп мирния план на САЩ за Украйна, предаде ДПА. 15-минутният разговор премина в "дух на доверие и приятелство", посочи говорителят Щефан Корнелиус. Договорени бяха "последващите стъпки", що се отнася до координацията между съветниците, добави официалният представител.

Още: Британско издание: Американският "мирен план" изглежда като преведен от руски език

Представеният от САЩ план, за който се разбра по-рано през седмицата, може да застави Украйна да направи значителни отстъпки, включително да предаде части от Източна Украйна, които Русия не е превзела, а също и да намали армията си и да се откаже от влизането в НАТО, предаде БТА.

Още: Тръмп обяви краен срок за приемането на мирния план за Украйна