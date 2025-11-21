Студио Actualno:

"В дух на доверие и приятелство": Мерц и Тръмп обсъдиха мирния план на САЩ

21 ноември 2025, 21:47 часа 360 прочитания 0 коментара
"В дух на доверие и приятелство": Мерц и Тръмп обсъдиха мирния план на САЩ

Германският канцлер Фридрих Мерц обсъди по телефона с американския лидер Доналд Тръмп мирния план на САЩ за Украйна, предаде ДПА. 15-минутният разговор премина в "дух на доверие и приятелство", посочи говорителят Щефан Корнелиус. Договорени бяха "последващите стъпки", що се отнася до координацията между съветниците, добави официалният представител.

Още: Британско издание: Американският "мирен план" изглежда като преведен от руски език

Представеният от САЩ план, за който се разбра по-рано през седмицата, може да застави Украйна да направи значителни отстъпки, включително да предаде части от Източна Украйна, които Русия не е превзела, а също и да намали армията си и да се откаже от влизането в НАТО, предаде БТА.

Още: Тръмп обяви краен срок за приемането на мирния план за Украйна

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
Доналд Тръмп Фридрих Мерц война Украйна мирен план
Още от Европа
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес