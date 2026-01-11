Войната в Украйна:

Извънредно: Лекари в „Пирогов” се борят за живота на 200-килограмов пациент

11 януари 2026, 16:20 часа 647 прочитания
Лекари от Университетската многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина (УМБАЛСМ) „Н.И. Пирогов” се борят за живота на 200-килограмов пациент на 52 години. Това съобщиха от пресцентъра на болницата.

Мъжът е постъпил по спешност в събота (10 януари) и е бил приет през противошоковата зала на лечебното заведение. Освен наднормено тегло, той има извънредно тежко чернодробно увреждане, остър токсичен хепатит и напреднали последици от продължително обездвижване.

От болницата обясниха, че леглата за по-тежки пациенти понасят до 150 кг натоварване, но дежурните медици успяват да осигурят легло, което да издържи тежестта на пациента. Той е настанен с помощта на служители на МВР, санитари и лекари от няколко отделения. А състоянието му налага екипи от няколко структури да обединят усилия, за да постигнат комплексно овладяване на състоянието и стабилизиране.

От „Пирогов” посочиха, че в световен мащаб успеваемостта при овладяване на този тип патология се отчита като изключително ниска с краткотраен ефект.

Над 30 % от пълнолетните българи - с наднормено тегло

Приблизително 30% от хората над 18 години в България имат проблем с телесното тегло, поставяйки страната ни на шесто място в Европа, каза за БТА ендокринологът доц. Явор Асьов по време на информационно събитие в София през октомври с цел повишаване на осведомеността за затлъстяването като хронично заболяване. Има над 200 заболявания, които са свързани със затлъстяването, добави Асьов. Сред тях са захарният диабет, сърдечно-съдови и репродуктивни заболявания и други. Проблемът със затлъстяването е сложен, хроничен и прогресиращ и води до по-кратка продължителност на живота, отбеляза още специалистът. Според него сред причините е комбинация от фактори. Повлияваме се от фактори на средата като неправилно хранене, прехранване и намалена физическа активност, но и от вътрешни фактори като генетична предразположеност, обясни ендокринологът.

Георги Петров
