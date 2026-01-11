Любопитно:

Седмици преди Зимната олимпиада: Алберт Попов с ново силно класиране за Световната купа

Най-добрият български скиор Алберт Попов постигна днес най-добрия си резултат на слалом за Световната купа в Аделбоден, Швейцария. На пистата "Куонингсбергли" родният състезател завърши 11-ти, след като в първия манш бе 12-ти. В годините назад Попов бе стигал най-напред до 13-то място в емблематичния курорт, а сега се доближи с още две места до топ 10.

Победата днес бе за Пако Раса, Франция, пред норвежците Атле ли МакГрат и Хенрик Кристоферсен. Алберт и 18-ти за малката СК п слалома с 81 т т, а лидер е Раса с 340. На 18 януари Попов ще кара в слалома за Световната купа във Венген, Швейцария. Припомняме, че преди дни Попов се състезава в Мадона ди Кампильо, но малшанс го провали във втория манш.

Остават няколко седмици до Зимната олимпиада

Иначе Алберт Попов се готви и за участие на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина през февруари, което е и основната цел за сезона. България има само шест медала в историята си на зимни олимпиади, но никога не е печелила отличие в ски алпийските дисциплини. Единствената олимпийска титла в зимните спортове е на Екатерина Дафовска в биатлона.

Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Отговорен редактор
