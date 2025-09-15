Войната в Украйна:

В Гърция земята не спира да се тресе: Нов трус удари гръцки остров

Земетресение с магнитуд 3,9 по скалата на Рихтер разтърси егейския остров Аморгос в ранните часове на понеделник, предаде гръцкото издание Kathimerini, позовайаки се на съобщение на властите. Атинският институт по геодинамика съобщи, че епицентърът е бил на 14 км юго-югозападно от Аркесини на дълбочина 10,8 км. Няма съобщения за пострадали или щети, пише още гръцкото издание. 

Гърция напоследък доста се тресе

Ефтимиос Лекас, професор по геология и ръководител на гръцката Организация за планиране и защита при земетресения, заяви пред държавната телевизия ERT, че трусът „изобщо не е обезпокоителен“.

Гърция се намира в един от най-сеизмично активните региони в света, но силните земетресения рядко причиняват сериозни щети или жертви.

Последните земетресения в Гърция и региона

Припомняме, че в началото на миналата седмица земетресение с магнитуд 5.2 по скалата на Рихтер удари югозападния бряг на гръцкия остров Евия, миналата сряда имаше нов трус със същия епицентър, но той беше малко по-слаб. ОЩЕ: Ново земетресение удари Гърция

Междувременно в петък - земетресение беше регистрирано т Сеизмологичната служба на Република Хърватия. Епицентърът му е бил 12 км югозападно от град Глина, като то е определено като умерено по своята сила.

Преди това на 6 септември беше регистрирано и земетресение в Република Северна Македония. Епицентърът на земетресението е бил в област Валандово, на 116 км югоизточно от македонската столица Скопие, с локален магнитуд 2.2 по Рихтер. ОЩЕ: "Земята бучи": Земетресение люшна Балканите

