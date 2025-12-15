Еврото идва: Заплати нагоре само за частния сектор, държавният чака

След оставката на кабинета на Росен Желязков основният въпрос е какво се случва с Бюджет 2026 и то в момент, в който България влиза в еврозоната на 1 януари следващата година. Очаква се тази седмица вторият проектобюджет за следващата година да бъде изтеглен от парламента и да се разбере кога ще бъде гласуван удължителния закон. За да се случи това не е нужно решение на депутатите, а на Министерския съвет, тъй като план-сметката не е минала първо четене в парламента.

Неяснота с минималната заплата

Минималната работна заплата в частния сектор ще стане 620.20 евро. Това е възможно, защото има постановление на Министерски съвет, обнародвано в Държавен вестник на 13 ноември 2025 г.

За работещите в държавния сектор увеличението ще влезе в сила едва когато бъде приет новия бюджет. След оставката на правителството, само от БСП се обявиха за приемането на преработения вариант на бюджета за 2026 г.

Според синдикатите замразяването на социалните доходи и минималната заплата при смяна на валутата може да създаде допълнителни трудности на хората. И допълват - на минимална заплата са около половин милион българи. Експерти от фискалния съвет, обаче, обясняват, че нов размер на минималната заплата може да бъде записан в удължителния закон за бюджета.

Финансистът Любомир Дацов е категоричен - правителството трябва да внесе в Народното събрание предложение за мостов закон, като вътре трябва да бъдат разписани всички подробности за промени в разходните части.