"Земята бучи": Земетресение люшна Балканите

Земетресение е регистрирано днес в 14:00 от Сеизмологичната служба на Република Хърватия. Епицентърът му е бил 12 км югозападно от град Глина, като то е определено като умерено по своята сила, предаде хърватската медия "Индекс". Магнитудът на земетресението е бил 3,3 по скалата на Рихтер, а интензивността в епицентъра е оценена на ниво IV по скалата на EMS. Земетресението е станало на дълбочина от десет километра.

„Глина бучи. Усещаше се наистина добре с гръмотевиците. Приглушен гръм и леко трептене, може би 4 секунди“, са някои от коментарите на граждани на уебсайта на EMSC относно земетресението, пише още хърватската медия.

Земетресенията в региона

Припомняме, че в нощта срещу вторник земетресение удари югозападния бряг на гръцкия остров Евия. Ден по-късно беше регистриран нов трус в южната ни съседка със същия епицентър, но малко по-слабо от предишното.

Преди по-малко от седмица сеизмологичната мрежа на Република Северна Македония регистрира слаб трус през нощта около 02:13 часа. Епицентърът на земетресението е бил в област Валандово, на 116 км югоизточно от македонската столица Скопие, с локален магнитуд 2.2 по Рихтер. ОЩЕ: Земетресение разлюля Северна Македония

ДНЕС в 14:00 и 14:00 часа сеизмографите на Сеизмологичната служба на Република Хърватия регистрираха умерено земетресение с епицентър на 12 км югозападно от Глина.