Ново земетресение удари Гърция

След като в нощта срещу вторник земетресение судари югозападния бряг на гръцкия остров Евия, днес беше регистриран нов трус в южната ни съседка. Този път то беше по слабо, с магнитуд 3,7 по скалата на Рихтер, а епицентърът му е отново остров Евия. Трусът е регистриран в 13:31 ч. местно време в сряда и няма съобщения за пострадали или щети, предаде гръцкото издание Kathimerini.

Епицентърът е бил разположен на 3 км южно от селището Прокопи на дълбочина 5 км, според Института по геодинамика в Атина. Сеизмолозите заявиха пред гръцките медии, че няма причина за безпокойство, съобщи още гръцкото издание.

Последното земетресение

Припомняме, че във вторник през нощта земетресение с магнитуд 5,2 по скалата на Рихтер е ударило югозападния бряг на остров Евия, втория по големина в Гърция, разтърсвайки столицата Атина и беше усетено от обществеността. ОЩЕ: Земетресение разлюля Северна Македония

Много жители на Неа Стира дори прекараха нощта на открито от предпазни мерки. „Земетресението продължи дълго и бяхме много притеснени. За първи път усетихме толкова силно земетресение в нашия район“, каза един местен жител пред ERT.

Видеозапис от охранителна камера на супермаркет показваха как няколко бутилки вино падат от рафтовете, когато е ударило земетресението. ОЩЕ: Силно земетресение разтърси Гърция (ВИДЕО)